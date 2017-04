Arrivano J-Ax e Fedez

RIMINI. La notizia è che J-Ax e Fedez arrivano anche a Rimini. Dopo il successo della tranche primaverile, che li vede protagonisti nei palazzetti delle principali città italiane con 19 date più un concerto-evento di chiusura all’Arena di Verona il 6 maggio, J-Ax e Fedez non si fermano e annunciano le prime date del tour estivo. I due artisti porteranno il loro spettacolo dal vivo in diverse località estive e sui palchi di celebri festival, eseguendo i brani tratti dal loro album rap-pop “Comunisti col Rolex” (Sony Music) – uscito a gennaio accompagnato da un enorme battage pubblicitario – oltre ai loro più grandi successi. Dopo svariati sold out in tutta Italia, il tour farà tappa anche a Rimini all’interno dell’arena di “Rimini park rock” venerdì 4 agosto. Il concerto si terrà nello spazio del parcheggio ovest 4, antistante la fiera di Rimini, in via San Martino in Riparotta. Nel 2016 “Rimini park rock” – organizzato dalla bellariese LP Rock Events – portò in riviera tre assi del punk rock Good Riddance, Pennywise e The Offspring, era il 14 giugno. Biglietti in vendita su Ticketone dalle ore 16 del 28 aprile.