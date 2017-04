Ligabue rassicura i fan: «Operazione alle corde vocali riuscita»

RIMINI. Come noto, il concerto di Luciano Ligabue previsto al 105 Stadium di Rimini, è stato rinviato al 4 settembre per problemi alle corde vocali del rocker, che nei giorni scorsi ha subito un'operazione. Oggi con un video messaggio sui suoi social il "Liga" ha rassicurato i suoi fans della buona riuscita dell’operazione alle corde vocali: «Ciao a tutti, sto bene, spero che si veda. Come sentite la voce c'è. Meno male L'operazione è perfettamente riuscita, le corde vocali sono perfette. Adesso devo cominciare un po' di rieducazione. È stato strano un po' la settimana scorsa perché mi hanno imposto una settimana di silenzio... mi sono ritrovato a imitare Bernardo, l'aiutante di Zorro. Comunque adesso tutto procede. Voglio approfittare anche per ringraziare tutti quelli che hanno voluto farmi sentire il loro affetto. Siete stati veramente tanti. È una cosa che mi ha emozionato e che mi fa pensare quindi che ancora di più a settembre quando ripartiamo, ci daremo dentro ancora di più, per l'appunto, con la nostra "Rumba"! Grazie ancora a tutti e buona Pasqua. Ciao!». Questo il link per visualizzare il post su facebook: https://www.facebook.com/ Ligabue/videos/ 10155299835556522/