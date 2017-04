Arrivano i Morcheeba

I Morcheeba dal vivo a Igea Marina. Dopo il progetto musicale Skye|Ross, sarà possibile ascoltarli dal vivo il 27 luglio al Beky Bay per la rassegna "Sullasabbia". I biglietti saranno disponibili su Ticketone dalle ore 12 di martedì 18 aprile.

Un mix di trip hop, r&b e blues per Skye Edwards e Ross Godfrey che tra gli anni Novanta e Duemila hanno toccato i vertici del successo con i Morcheeba. Nel tempo il loro suono è diventato sempre più maturo, fino ad attingere dal pop e dall’elettronica. Con oltre 3 milioni di copie vendute e un grande successo di pubblico e di critica, i Morcheeba erano

stati definiti la band più cool degli anni Novanta. Dopo l’abbandono della band da parte di Paul Godfrey, Skye e Ross hanno continuato il loro percorso insieme come Skye|Ross e hanno realizzato nel 2016 il loro album omonimo.



In realtà lo spirito dei Morcheeba era talmente tanto forte che Skye e Ross ritornano questa estate live nei festival più importanti per la gioia dei fan e eseguiranno sia i brani di "Skye|Ross", che i maggiori successi targati Morcheeba quali "Rome wasn’t built in a day", "Blood like lemonade", "The sea", "Blindfold".



Biglietti disponibili su TICKETONE (sito e punti vendita) martedì 18

aprile