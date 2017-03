Il ritorno dei Jethro Tull

SOGLIANO. I Jetrho Tull ritornano in concerto a Sogliano al Rubicone a quasi dieci anni di distanza dal loro live del quarantennale. La storica band inglese suonerà in piazza Matteotti sabato 24 giugno, unica data in regione. Biglietti in vendita da venerdì. Per info: Pulp concerti 0541 785708.

Gruppo di rock progressive originario di Blackpool, in Inghilterra, fondato nel 1967 dallo scozzese Ian Anderson (flauto traverso e polistrumentista), i Jetrho Tull prendono il nome dal pioniere della moderna agricoltura, l'agronomo Jethro Tull (1674-1741). Pochi gruppi possono vantare una longevità come la loro, e nonostante la critica storca un po' il naso, il successo di pubblico non manca soprattutto dal vivo. L'Italia la conoscono bene: "Dalla mia prima apparizione con i Jethro Tull, tra la fine degli anni Sessanta agli inizi dei Settanta - aveva dichiarato Ian Anderson a Repubblica nel 2015 -, ho capito che gli italiani sono gentili e hanno un comportamento rispettoso perché comprendono la cultura della differenza".