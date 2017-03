Salta il tour di Ligabue

RIMINI. Luciano Ligabue annulla il suo tour. Sospese tutte le date, comprese quelle di Pesaro, Rimini e Bologna. A darne notizia è l'artista stesso sui social. “Mi hanno diagnosticato la malattia professionale di chi canta”, dice. Un polipo intercordale che ha interessato la sua corda vocale sinistra non gli permette di cantare, per cui dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. La buona notizia è che tutti i concerti del “Made in Italy – Palasport 2017” saranno recuperati a settembre e ottobre. Il tour riparte da Rimini, dove il 4 settembre 2017 al 105 Stadium si riprende il concerto del 10 aprile. Il 18 ottobre all’Adriatic Arena di Pesaro si recupera la tappa del 20 marzo mentre il 27 e 28 ottobre Unipol Arena di Bologna le date del 7 e 8 aprile. I biglietti precedentemente acquistati restano validi per le nuove date corrispondenti. Coloro che volessero richiedere il rimborso dei biglietti potrà farlo rivolgendosi ai punti vendita dove gli stessi sono stati acquistati entro e non oltre il 14 aprile 2017. Info: www.ligabue.com.

