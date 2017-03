Lucio Dalla: all'asta lo yacht “Brilla & Billy”

RIMINI. Lucio Dalla lo volle a tal punto che scelse scrupolosamente ogni singolo materiale curando minuziosamente ogni particolare affinché fosse esattamente come l’aveva sognato e a partire da oggi, 3 marzo 2017, è all’asta sul sito Catawiki (qui il link: www.catawiki.it/brillaebilly): si chiama “Brilla & Billy” ed è lo yacht di 23 metri che dal 2003 ha cullato le note suonate dal cantautore bolognese sino alla sua scomparsa nel 2012. L’asta per aggiudicarsi “Brilla & Billy” - valutato tra i 430 mila e i 559 mila euro, resterà aperta fino a martedì 14 marzo. Lo yacht è rimasto per anni ormeggiato ala darsena di Rimini.