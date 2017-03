In mostra i dipinti di Dario Fo dedicati a Franca e non solo

CESENATICO. Per la rassegna dedicata a Franca Rame e Dario Fo a Cesenatico inaugura l’8 marzo una mostra di dipinti del premio Nobel, dal titolo: “La figura femminile dipinta da Dario Fo” a cura della Compagnia teatrale Fo Rame. L’apertura della mostra precede lo spettacolo “In fuga dal Senato”, unica data in Romagna della pièce tratta dall’omonimo libro di Franca Rame, portata in scena al teatro Comunale dagli attori Mario Pirovano e Sara Bellodi.

Tra le opere in mostra, molte delle quali realizzate proprio a Cesenatico, non potevano mancare i ritratti dedicati alla sua amata Franca. Accanto, i quadri che raccontano la comparsa di Eva nel giardino dell’Eden, quelli che raffigurano le maschere femminili della commedia dell’arte, una selezione dei dipinti dedicate a Lucrezia Borgia, realizzati per illustrare il romanzo “La figlia del Papa” scritto da Dario Fo a Cesenatico durante l’estate 2013, e per finire una serie di quadri dipinti dall’artista nel 1998.

Info: 0547 79274