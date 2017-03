Il nuovo inno della Romagna

Si intitola “Terra d'amor” ed è un affettuoso e ironico omaggio di Maurizio Ferrini alla sua terra, la Romagna, scritto in collaborazione con due grandi miti della discografia nazionale: Elio per il testo e Maurizio Fabrizio per la musica. “Terra d’amor” è una dichiarazione d’amore per la terra, la gente, il cibo, il sole, il mare e le bellezze della Romagna, comprese in particolare le donne. La canzone, per la divertente e convinta interpretazione del Ferrini declamatore-cantante, per il testo e la melodia a rapida presa, per la forza trascinante dell’arrangiamento strumentale e ritmico, curato da Adriano Pennino, è destinata a diventare una sorta di inno corale, praticamente uno spot a beneficio della Romagna tutta. Il debutto di Ferrini come cantante avverrà il 3 ed il 5 marzo, ospite speciale della manifestazione “Sono romagnolo" alla Fiera di Cesena (3-4-5 marzo), dedicata all'identità e alla cultura romagnola.

