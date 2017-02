Cat Power a Rimini

RIMINI. Fra le voci più importanti del nuovo songrwriting americano al femminile, capace di atmosfere cupe e serenate malinconiche, fautrice del “dark folk”, arriverà a Rimini mercoledì 7 giugno (ore 21.15) Charlyn “Chan” Marshall, in arte Cat Power. Il concerto alla Corte degli Agostiniani è proposto dal festival “Percuotere la mente”. A distanza di cinque anni dall’ultimo album di studio, “Sun”, l’artista torna in concerto in Italia per due date in solo, a Brescia e Rimini. Classe 1972, il suo talento compositivo, intimista e minimale, e la sua musica hanno subìto nel corso degli anni un’evoluzione costante, passando dal dark folk al rock, al gospel, al country blues e soul, fino a ritmi elettronici e funky. Con nove dischi di studio e tre ep, Marshall considera “Sun” «una rinascita», ed è esattamente ciò che trasmette questo carismatico e ambizioso album.

Prezzo del biglietto: 18 euro più diritti di prevendita.

I biglietti in vendita su biglietteria.comune.rimini.it/home.aspx. In caso di maltempo il concerto si terrà al teatro Novelli.