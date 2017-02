Su "Chi" le foto di Laura Pausini a Miami

SOLAROLO. Il settimanale "Chi" pubblica in esclusiva nel numero in edicola da mercoledì 1 marzo le immagini di Laura Pausini in un momento di intimità familiare sulla spiaggia di Miami. La popstar, che recentemente ha annunciato che si prenderà una pausa dagli impegni di lavoro proprio per dedicarsi alla famiglia, appare con le forme morbide, molto più di quelle sfoggiate con l'elegante abito da sera di Valentino lo scorso 12 febbraio ai Grammy Awards. Le sue forme morbide possono essere dovute proprio a un periodo di meritato relax - Laura non è più ossessionata dalla linea («Ho un uomo a cui piaccio come sono e questo mi dà sicurezza») - o dall’inizio di un nuovo viaggio meraviglioso, quello di una seconda maternità dopo la nascita della piccola Paola che ora ha 4 anni.