I Modà a Pesaro il 16 marzo

LUGO. Dopo i numerosi sold out del 2016, incluso quello allo Stadio San Siro di Milano, i Modà torneranno dal vivo per la seconda parte del tour nei Palasport ​che partirà il 3 marzo da Livorno e che li vedrà salire per ben tre volte sul palco del Mediolanum Forum di Milano. Tra le date la più vicina sarà il 16 marzo a Pesaro, Adriatic Arena. Il batterista del gruppo, Claudio Dirani (18 ottobre 1979), è di Lugo.

Da dicembre è nei negozi l'esclusivo cofanetto "Passione maledetta 2.0" che contiene il CD quattro volte disco di platino "Passione maledetta", un CD con i 10 nuovi brani di "Passione maledetta 2.0", il DvD dei live a San Siro di Giugno 2016, e un dvd con il dietro le quinte degli show e contenuti speciali inediti. Venerdì 24 febbraio sarà in rotazione su tutte le radio il nuovo singolo estratto da “Passione maledetta 2.0”: "Odiami". www.rockmoda.com.