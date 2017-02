"Eight days a week", tutto quello che amate dei Beatles

RIMINI. Amate i Beatles? Allora non perdetevi “Eight days a week”. Rimini celebra i Fab Four con mostre, concerti, film, conferenze e ospiti d’eccezione. Dal 18 marzo al 2 aprile il Rangzen fan club, in collaborazione con il cinema teatro Tiberio, organizza una serie di eventi legati alla musica e alla cultura del gruppo di Liverpool, in occasione del 50° anniversario di “Sgt Pepper” e “Magical mystery tour”.

Si parte il 18 marzo con l’inaugurazione della mostra “Nothing is real: Beatles memories” (ore 17.30) a cura di Marco Vannoni e ospitata al Common Space (piazzetta Agabiti). In esposizione rarità legate alla produzione dei Beatles: dischi, foto, articoli, oggetti. È previsto un saggio musicale beatlesiano dei Rangzen in acustico e la presentazione della manifestazione.

Il secondo appuntamento è il 27 marzo al Tiberio dove sarà proiettato “Eight days a week”, il recente film di Ron Howard sui Beatles. Un film sui quattro ragazzi di Liverpool che hanno conquistato il mondo. Il racconto delle imprese live della band dai primi giorni ai concerti che hanno fatto la storia della musica.

Il 29 marzo, invece, in collaborazione con Notorius cineclub, verrà proiettato “The back beat” di Ian Softley, la storia degli esordi beatlesiani ad Amburgo.

Da segnare in agenda l’appuntamento del 1° aprile, quando a Rimini arriva Freda Kelly: è stata la segretaria del Beatles Fan club a Londra per tutta la loro carriera e ha vissuto con i Fab Four le pagine e momenti che hanno fatto la storia della musica e non solo. Sarà ospite a Rimini per tre giorni. Il benvenuto a Freda è affidato ai Rangzen che eseguiranno dal vivo e per intero i due album più psichedelici ed elaborati dei Beatles: “Magical mystery tour” e “Yellow submarine”. Ingresso 15 euro (prevendita gelateria Pont de Dievli, viale Tiberio 85/A dalle 8-20 e Common Space Rimini dalle 17 alle 20).

Le manifestazioni si concludono il 2 aprile al teatro Tiberio con l’incontro pubblico con Freda Kelly per tuffarsi con lei e i suoi ricordi nei grandi momenti della “swinging London” e della beatlemania.

Ore 21, libero.

Info: www-rangzen.it

331 3036962