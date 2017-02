Arriva Mannarino: apriti cielo!

CESENA. Arriverà anche a Cesena il nuovo live di Mannarino. L’artista è atteso il 21 aprile al Carisport, tappa che si aggiunge al calendario di concerti dell’“Apriti cielo tour” per il quale sono stati già venduti oltre 35mila biglietti, con 5 date sold out e 4 raddoppi. Numeri con i quali Mannarino è stabilmente tra gli artisti più venduti nella classifica ufficiale di Ticketone. I biglietti per la nuova data di Cesena saranno in vendita dalle 10 di mercoledì 15 febbraio online sul sito Ticketone (www.ticketone.it) e dalle 10 di sabato 18 febbraio in tutti i punti vendita autorizzati. “Apriti cielo” è il titolo del suo quarto album, uscito il 13 gennaio e anticipato dai singoli “Apriti cielo” e “Arca di Noè”. Il disco ha debuttato al 1° posto della classifica Fimi dei dischi più venduti, su Spotify ha superato 2 milioni di streaming e su Youtube il videoclip ha oltre 1 milione di visualizzazioni.