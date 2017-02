Dopo Sanremo, LP a Cattolica

CATTOLICA. Questa sera sarà ospite sul palco dell'Ariston di Sanremo, ma potremo presto rivederla in concerto in Italia. Infatti, dopo il grande successo di "Lost on you" durante la scorsa estate (triplo disco di platino) e l’uscita del singolo "Other people", la talentuosa LP (nome d’arte di Laura Pergolizzi) - capelli ricci ribelli, look e voce graffiante, erede dei grandi nomi rock al femminile degli anni Settanta e Ottanta - torna in tour e farà tappa anche a Cattolica. La cantautrice americana, a celebrazione di un anno di successi, ha già in programma un tour in Italia ad aprile per tre date "sold out", ma è stato appena annunciato il suo ritorno a luglio con un lungo itinerario che ci permetterà di ascoltare dal vivo l’artista rivelazione dell’anno. All'Arena della Regina l'appuntamento è fissato per il 4 luglio. Biglietti in vendita da venerdì 10 febbraio su www.dalessandroegalli.com e www.ticketone.it. Infoline 0584 46477.