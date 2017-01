In arrivo Bad Religion e Anti Flag

BELLARIA. Ecco i nomi di altre due band che calcheranno il palco del prossimo Bay fest 2017 a Bellaria Igea Marina. I nomi delle due band che andranno a comporre la rosa dei protagonisti del raduno punk rock sono quelli dei Bad Religion e degli Anti Flag che si aggiungono appunto ai Rise Against già annunciati, teste di serie del punk rock a livello mondiale da Chicago, Illinois. I Bad Religion sono infatti la band più influente della storia del punk rock melodico, mentre Anti Flag, direttamente dalla Pennsylvania, sono tra i massimi esponenti della scena punk attuale. Saranno ancora tante le sorprese previste per questa terza edizione del festival che si terrà il 14 e 15 agosto e che l’anno scorso ha visto protagonisti tra gli altri Nofx e Screeching Weasel (per la prima volta in Italia), a due passi dal mare a Bellaria Igea Marina.