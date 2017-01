Cosa fare oggi in Romagna

CESENA

MERCATINO

Riapre oggi alle 9.30 il Mercatino franchising di via Romagna; fino alle 19.30 è possibile portare pezzi per scambio o per acquisto e vendita, compresi i regali natalizi non graditi.

GRAN CONCERTO

Alle 21, teatro Bonci, gran finale di “Cesena canta” con il Gran concerto delle corali riunite della città, guidate dalla musica eseguita da allievi e diplomandi dell’Orchestra Junior del conservatorio Maderna. Dirigono Paolo Manetti (corali) e Valter Bernardechi (Orchestra Junior). Musiche di Bellini, Bizet,Verdi, Strauss. Ingresso libero.

BIGLIETTI TAMBURINI

Al teatro Bonci prende il via la prevendita per il concerto dedicato a Marco Tamburini, in programma domenica 22 gennaio alle 21. In scena la Reunion Big Band, ovvero la formazione orchestrale di una ventina di eccellenti musicisti, creata dalla tromba cesenate “Tambu” nel 1999. Parte dell’incasso andrà devoluto a progetti solidali. Euro 15-12-10. Info: 0547 355959.

MOSTRA FIORAVANTI

Prosegue la mostra Ilario Fioravanti “Il presepe infinito” promossa da Comune e curata dal Vicolo. In galleria comunale del Ridotto fanno bella mostra splendide terrecotte grandi e piccole, con figure umane e di animali segno distintivo, il bestiario di questa retrospettiva del maestro scultore e architetto. Altri esempi di terre a tema Natività si ammirano in Malatestiana, lungo il corridoio lapidario e in sala Piana. Oltre a sculture spiccano disegni, appunti, bozzetti di Fioravanti. Fino al 29 gennaio. Ingresso libero. Info: 0547 21386.

OLTRE AL CONTEMPORANEO

C’è tempo fino al 5 gennaio per visitare in galleria Carbonari la mostra personale di Franco Alessandroni, promossa e curata da Paolo Degli Angeli insieme a una decina d’artisti da lui scelti per uno sguardo su “Oltre il contemporaneo”. Terre e paesaggi sono colti dal suo “fare” che, dice il curatore, orienta lo sguardo, prende per mano l’astante, cerca un contatto, indica il percorso verso possibili vie d’uscita. Alessandroni restituisce al quadro valori senza tempo propri delle opere d’arte. Con inquietudini dell’oggi. Ore 16-19. Ingresso libero.

I PÌ MA’ TERA

Prosegue al Museo di scienze naturali il percorso espositivo “I pì ma tera”, all’interno delle suggestive Torre del Nuti e Loggetta Veneziana; aiuta a riscoprire la lingua dialettale attraverso la complessità naturale della Romagna, dalle vette dell’Appennino alle coste adriatiche. Fino al 15 gennaio dalle 10 alle 12 (mercoledì e sabato dalle 16 alle 18.30). Info: 340 3949462.

CARISPORT BIGLIETTI

Sono in vendita i biglietti per il nuovo one man show di Maurizio Battista, per la prima volta al Carisport di Cesena sabato 28 gennaio alle 21. Da 40 a 28.50 euro.

CALENDARIO IN VENDITA

Sono ancora in vendita gli ultimi calendari 2017 della Biblioteca Malatestiana; il tema è quest’anno al “Cinema che legge” con foto di scena di maestri fotografi scattate sia dentro che fuori dal set. Da Monica Vitti a Mastroianni, da Antonioni a Claudia Cardinale e Virna Lisi, fino a Ettore Scola e Vittorio Gassman. Euro 15 (da appendere) euro 5 (da scrivania). Info: 0547 610892.

CESENATICO

MOSTRA ON LINE

Il pittore Alan Gattamorta invita a connettersi al suo sito per visionare la nuova mostra espositiva collocata nelle sue stanze virtuali. Si chiama “Cesenatico 10” ed è una rassegna di acquerelli di 20 acrilici su carta, visibile sino al 12 febbraio. www.alangattamorta.it

MOSTRA FOTOGRAFICA

Continua fino a domenica 8 gennaio, galleria Leonardo da Vinci, la mostra “Arturo Zavattini fotografo. Viaggio in Italia 1950-1960”. Arturo è figlio d’arte di Cesare Zavattini figura di spicco della cultura e del neorealismo cinematografico. Ingresso libero.

LONGIANO

PRESEPI

Longiano dei presepi invita a scoprire le decine di natività sparse per il borgo; fra queste i cinquanta presepi nella sala San Girolamo e, alla Fondazione Balestra al Castello, “Il presepe sfolgorante” dell’artista pescarese Giulia Napoleone, curato da Giuseppe Appella. Info: 0547 665484.

DOVADOLA

ZOC ’D NADEL

Intorno allo “Zoc ’d Nadel” di piazza Berlinguer stasera si può cenare con polenta con stufato, salsiccia e pancetta ai ferri.



FORLÌ

ARTUSI JAZZ FESTIVAL

Alle 17, Calboli dischi in corso Mazzini 115 ospita l’evento “Thelonius Monk. accordi obliqui e copricapi”: nel centenario della nascita, omaggio alla storia di un genio eccentrico della tastiera. Alle 21.30 al Naima concerto di Fabrizio Bosso Quartet. Info: www.artusijazzfestival.com.

MISSIONE ANTARTIDE

Ultimi giorni (chiusura, 8 gennaio), ai Musei San Domenico per l’esposizione che racconta 30 anni di ricerca italiana in Antartide, mettendo in luce i principali risultati scientifici ottenuti dal Programma nazionale di ricerche. Orari: martedì-venerdì, ore 9.30-18.30, sabato, 10-19, domenica e festivi, 10-20. Info: 0543 712627-2659.

MOSTRA ARCHEOLOGICA

“Per gli uomini e per gli dei”: è allestita fino all’8 gennaio ai Musei San Domenico la mostra su necropoli, villaggi e contesti rituali del IV e III millennio a.C. tra Forlì e Faenza. Info: 0543 712627 www.comune.forli.fc.it.

MOSTRA SALGADO

”Genesi”, la mostra delle opere di Sebastião Salgado è aperta fino al 29 gennaio ai Musei San Domenico. Orari: martedì-venerdì, ore 9.30-18.30, sabato, domenica e festivi, 10-19. Info: 199 151121 www.comune.forli.fc.it.

LA BIBLIOTECA DI RABELAIS

A Palazzo del Monte di Pietà è allestita fino al 15 gennaio la raccolta di libri immaginari raccontati da Rabelais nel primo libro di “La vie de Gargantua et de Pantagruel” realizzati dagli artisti dell’associazione Vaca per il progetto “Libri mai mai visti”. Orari: martedì-venerdì, ore 16-19, sabato e domenica, 10-12 e 16-19. Info: www.artealmonteforli.it.

MOSTRA SU CANOVA

Ultimi giorni (chiusura, 8 gennaio), per “Il Viaggio di Ebe”, istantanee di antichi gessi canoviani in mostra per celebrare il bicentenario della Ebe che la contessa Veronica Zauli Naldi Guarini commissionò ad Antonio Canova per uno dei suoi palazzi a Forlì. Orari: martedì-venerdì, ore 9.30-18.30, sabato, domenica e festivi, 10-19. Info: 0543 712627 www.cultura.comune.forli.fc.it.

PALAZZO ROMAGNOLI

Palazzo Romagnoli ospita fino al 18 giugno la mostra di Giovanni Marchini “Dal Vero alla Macchia”. Info: 0543 712627.

TERRA DEL SOLE

PRESEPI

Ultimi giorni (chiusura, 8 gennaio), a Palazzo Pretorio per la tradizionale rassegna di presepi, alla 28° edizione. Orari: festivi, ore 10-12 / 14,30-18,30; feriali, ore 14,30-18,30. Ingresso: offerta libera. Info: 0543 766766 www.terradelsole.org.

BELLARIA-IGEA MARINA

BELLARIA FILM FESTIVAL

È aperto il bando per la storica rassegna dedicata al cinema documentario in programma dal 25 al 28 maggio 2017; le iscrizioni scadono il 31 marzo. Info: www.bellariafilmfestival.org.

POGGIO TORRIANA

PRESEPE

Dalle 15.30 alle 18.30 il Museo Mulino Sapignoli ospita “In cammino tra cielo e terra”, presepe di pane realizzato dai bambini di Poggio Torriana e da Antonella Flenghi. Ingresso libero. Info: 0541 688 273.

RICCIONE

MERCATINO

In viale Latini torna il mercatino per hobbisti, nel pomeriggio. Ingresso libero.

MOSTRA

La galleria Arte al Mare del ristorante Pellegrino Artusi ospita la mostra di Werther Morigi, visitabile fino a fine gennaio. Info: 0541 691657.

RIMINI

CINEMA

Al cinema Tiberio alle 17 e alle 21 proiezione del documentario “Yo-Yo Ma e i musicisti della via della seta” per la rassegna “Cine.Doc”. Ingresso: 4.50-5.50 euro. Info: 328 2571483.

VISITA GUIDATA

Due le proposte di Guidopolis: ritrovo alle 9.30 al Duomo per “Rimini malatestiana” e appuntamento alle 15.30 in piazza Tre Martiri per “Rimini romana”. Ingresso: 6 euro. Info: 328 9439658.

POESIA

È aperto fino al 15 febbario il bando per il “Premio Rimini per la poesia giovane 2017”, dedicato a poesie inedite di autori under 35. Info: www.parcopoesia.it.

MOSTRA

Nella galleria No Limits To Fly prosegue la mostra “Del rigore e della morbidezza” con opere di Maurizio Vitri e Sabrina “Suadì” Suadoni. Fino al 14 gennaio. Ingresso libero, apertura dal lunedì al sabato dalle 10.20 alle 12.30 e dalle 17 alle 19. Info: www.pepote.it.

CONCORSO

Alle 21, l’Ice Village di piazzale Boscovich ospita la semifinale del “Premio Rimininverno. Voci e passi dal mare”, contest rivolto a danzatori e cantanti. Ingresso.

CONCHIGLIE

E’ Scaion – Museo della Marineria e delle Conchiglie a Viserbella è visitabile dalle 15 alle 18. Ingresso libero. Info: 349 5529973.

PARCHI APERTI

Continua l’apertura speciale dei parchi tematici della Romagna, fino all’8 gennaio: sorprese e animazioni all’Acquario di Cattolica (9.30-18.30, info: 0541 8371), Italia in Miniatura (9.30-16.30, 0541 736736) e Oltremare (10-18, info: 0541 4271). Ingresso libero ai bimbi che portano una pallina natalizia.

OPERA

La sala dell’anfiteatro del Palacongressi ospita dalle 20.30 l’opera di Capodanno con “Il barbiere di Siviglia”. Ingresso: da 15 a 60 euro. Info: 340 1344816.

MOSTRA

Fino al 29 gennaio nella Galleria Far prosegue la mostra “Il racconto manifesto” di Milton Glaser. Al piano superiore, esposizione dei manifesti dalla collezione degli Archivi della Modernità (Venezia) di Elia Barbiani e Giorgio Conti. Ingresso libero. Info: 0541 704416.

CONCORSO LETTERARIO

Scadono il 10 febbraio le iscrizioni al concorso gratuito (anche per studenti) “Come farfalle diventeremo immensità 2017” per poesia o racconto breve sul tema “Il coraggio del bene”. Info: www.faraeditore.it.

SAN MARINO

IN CENTRO

Per le vie del centro storico continua “Il Natale delle meraviglie”: dalle 10 alle 19, mercatini, giochi, passeggiate, animazione, sport, musica, laboratori, presepi, artisti di strada e stand gastronomici natalizi. Info: www.visitsanmarino.com.

MOSTRA

Prosegue fino all’8 gennaio a Palazzo Graziani la mostra “Semi erranti” con opere di Maria Giulia Terenzi e i racconti di sette donne migranti. Ore 10-18, ingresso libero. Info: 0549 885594.

SCRITTI DA RIDERE

Il concorso per racconti umoristici brevi, promosso dall’associazione La Locomotiva e dalla compagnia dei Fratelli di Taglia, ha come scadenza per l’invio dei testi il 25 febbraio 2017. Info: 335 7348590, info@locomotiva.org.

MOSTRA

Alla Galleria Palazzo della Sums prosegue fino al 6 gennaio “Crisless 3: 21 Retrospective Ciaccaezetazetai + Neosim”, aperta dalle 14 alle 20. Ingresso libero. Info: Pagina Facebook Ciaccaezetazetai – Alberto Rino Chezzi.

SANT’AGATA FELTRIA

MOSTRA

A Rocca Fregoso continua “La rocca delle fiabe”, esposizione permanente dedicata alle fiabe con libri, estratti, scritte e animazioni a tema. Aperto dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. Ingresso: 4-6 euro. Info: 0541 848022.

SANTARCANGELO

CINEMA

Al Supercinema dalle 16.30 proiezione di “Cicogne in missione”. Ingresso: 4-5 euro.



BAGNACAVALLO

NATURA

Al Museo civico delle Cappuccine incontro dedicato a “Predatori e prede, carnivori fossili delle alluvioni quaternarie del fiume Po”, a cura di Davide Persico. Ore 21.

CERVIA

MOSTRA

Al Musa è visitabile l’esposizione pittorica di Greta Pirri dal titolo “L’amore al tempo della fuga”. Dalle ore 15 alle 19.

FAENZA

CLAN DESTINO

Proiezione del film "Y tu mama también", di Alfonso Cuarón. Ore 21.30. Libero.

RAVENNA

LIBRI

A Casa Melandri Susanna Venturi presenta il suo ultimo “I cantarê. I canterini romagnoli di Russi dagli anni Trenta a oggi” (Nota ed.), con la partecipazione di Giuseppe Bellosi. Ore 18.

OPERA

Alla sala Corelli del teatro Alighieri la rassegna “Prima dell’opera” ospita Giancarlo Landini che guiderà il pubblico alla scoperta di “Un ballo in maschera” di Giuseppe Verdi. Ore 17.30.