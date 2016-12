Capodanno fra piazze e locali

I LOCALI

Come da tradizione, nei locali della riviera è in arrivo un altro capodanno tutto da ballare. Vediamo alcune proposte.

Al PETER PAN di Riccione si festeggia in compagnia del dj Andrea Oliva, special guest della serata. Che proporrà il suo dj set energetico. Info: 0541 692819 (dalle 17 alle 21).

Il COCORICÓ di Riccione, sabato 31 dalle 21.30 si anima con la serata “Elrow Bollywood”, con dj set di Cirillo, George Privatti, Idriss D, Leon, Marc Maya, Markantonio, Santé, Sidney Charles e Silvie Loto. Info: www.cocorico.it.

All’HOUSE OF ROCK di Rimini (via Dario Campana, 69) sabato 31 si festeggia con la Blacksheep Rock Orchestra. Info: 0541 775803.

L’appuntamento al circolo MILLELUCI di Rimini è anticipato a venerdì 30 con Stand up Comedy.

La discoteca MON AMOUR di Rimini, sabato 31, ospita l’Holliwood dream party. Si comincia alle 21 con il cenone. A seguire alle 22.30 la musica dal vivo. Si balla in piste diverse con musica latina, commerciale e revival. Info: 0541373434.

Il NONA di Riccione ospita, dalle 19.30 in poi, la serata “Incognito gran galà”, con menù speciale e musica con Dj Thor e Domez. Info: 0541 602465.

La BAIA IMPERIALE di Gabicce propone un capodanno da ballare in compagnia del super ospite, il dj Cristian Marchi, ma anche di Chiara Giorgianni, Antonio Viceversa e Palo Baldes. Costo d’ingresso in prevendita: 55 euro (con drink). Ingresso con tavolo riservato: 80 (1 bottiglia ogni 5 persone).

Il COCONUTS di Rimini (lungomare Tintori) saluta il nuovo anno con un party in grande stile. Si comincia con il cenone di capodanno. A seguire la festa entra nel vivo in compagnia di un’ospite d’eccezione, Skin. Info: 345 6552701.

La discoteca ALTROMONDO di Rimini si anima con il party di capodanno 2017 in compagnia di un ospite di fama mondiale, Don Diablo. È possibile anche cenare, con il menu di capodanno all’interno della discoteca. Live music, animazione e il brindisi di mezzanotte. Cenone + ballo+ notte in hotel, servizio navetta e shopping card: 125 euro.

All’ENERGY di Cesenatico si festeggia il capodanno over 30 con scenografie e spettacoli mozzafiato. Il tema di San Silvestro sarà dedicato a Madame Bovary, icona della Bella Epoque francese, epoca di intrighi e passioni. In programma, spettacoli, performance e scenografie in grande stile. Una notte di Capodanno firmata Energy 80 dedicata agli over 30 con una ricca cena a buffet, show e tanta, tantissima buona musica dagli anni ’80-’90 ad oggi. Info: 347 0763589.

Il GRAND HOTEL DA VINCI di Cesenatico ha in serbo per sabato 31, il gran galà di capodanno con aperitivo, cenone, orchestra ed effetti speciali. Il 30 e 31 dicembre e il primo gennaio, a disposizione degli ospiti dell’hotel, ci sarà anche un’elegante carrozza con tanto di cocchiere per una visita romantica nel centro di Cesenatico.

Il capodanno del TEATRO VERDI di Cesena ha in serbo un grande evento dedicato a Mary Poppins. Una vera giostra con i cavalli, gli spazzacamini, il musical, Michael, Jane, Bert e ovviamente la bellissima Mary Poppins, animeranno il cenone e la lunga notte del capodanno “Supercalifragilistichespiralidoso!”. Il Teatro Verdi quest’anno vi trasporterà nel fantastico film di Robert Stevenson. Info: 0547 613888.

Appuntamento al CITY BAR di Cesenatico (Viale Carducci 157/159) sabato 31 dalle 17 in poi. Durante la serata, alle 21 circa, chi lo desidera può cenare con una pizza (su prenotazione). Non mancheranno mega aperitivi e il tradizionale brindisi del nuovo anno.

A BELLARIA, i locali di Via Torre, Isola dei Platani e Via Perugia vi faranno ballare con aperitivi, dj set e concerti per festeggiare insieme la notte più lunga dell’anno ed accogliere il 2017. Appuntamento al Libeccio - Pescesociale, Osteria tirabuscio, The Corner Pub, Cyber , Cafè Madrid e Barrio Alto. Info: www.bellariaigeamarina.org.

Al NAIMA (via Somalia, 2) il 31 dicembre è in arrivo una notte indimenticabile per festeggiare e ballare con i grandi successi degli anni 70-80. Tra vinile originale e musica live con il gruppo 70midà80 per trascorrere insieme la notte più lunga dell’anno.

Al BRONSON di Madonna dell’albero (Ravenna) la serata di capodanno è all’insegna di “l’Estate sta finendo”. Il bagno Hana-Bi e il Bagno Diana vi invitano al loro capodanno. Dopo 12 anni di silenzio torna al Bronson il party di San Silvestro dedicato all’estate per vivere una notte caldissima, nel freddo inverno della riviera. Dalla mezzanotte e mezza dj set: Alice Gualtieri , dj Lappa , Jack Disorder, Chris, Party Marty.

A RAVENNA in concomitanza con la festa di capodanno in piazza, tantissimi locali del centro storico saranno aperti per tutta la notte per aperitivi, cene, musica.

La festa di piazza si sposterà poi alle ARTIFICERIE ALMAGIÀ, dove fino alle prime luci della mattina, si potrà brindare al nuovo anno ballando.

Al BBK beach di Punta Marina (viale Colombo, 171, Ra) è in arrivo un capodanno di divertimento per grandi e piccoli. Nell’area baby si cena e si balla. Per gli adulti, in programma: cenone di capodanno, piano bar, dj set e spettacoli pirotecnici partenopei. Info: 05444 38494.

Il KOJAC di Porto fuori (via Staggi, 4 a Ravenna) accoglie il 2017 con la festa a base di musica latina e sonorità commerciali. Ad animare la consolle i dj Papito, Rafael Castillo e il vj Marco Fiori. Ingresso donna 10 euro (consumazione + ciupito ). Ingresso uomo 15 euro (consumazione + ciupito).

Al SAX PUB di Lugo (Largo della Repubblica, 4) appuntamento anticipato, il 29 dicembre alle 22.15, con “Happy new jazz”, con Teo Ciavarella and friends live. Sul palco anche Cico Cicognani (basso) e Lele Barbieri (batteria). Info 349 2268409.

Infine, per i bambini, FIABILANDIA: il parco di Rimini con i giochi gonfiabili di Gonfiabilandia, resterà aperto dalle 10.30 del 31 dicembre fino all’1 dell’1 gennaio, a ingresso gratuito.

LE PIAZZE

Tante le proposte per festeggiare in piazza l’arrivo del 2017.



A RIMINI è in arrivo Skin nelle vesti di dj, special guest del Capodanno più lungo del mondo, con il suo dj set dalla mezza fino a notte fonda al teatro Galli in ricostruzione. Mentre Francesco Renga sarà protagonista dalle 22 del concertone gratuito in piazzale Fellini. Dopo il concertone all’ombra del Grand Hotel, la festa del 31 dicembre proseguirà fino a notte fonda in centro storico con tanti “capodanni diffusi”: da “Cavour dancefloor” con dj Fullone di Radio Montecarlo e dj Giuseppe di Radio 105 che scalderanno piazza Cavour e la pista di ghiaccio con il loro imperdibile dj set, a “Music Landscape”, incontro delle sonorità dell’underground elettronico e la musica caraibica al complesso degli Agostiniani. E poi musiche e note al Museo della città fra gli affreschi del 300 riminese e nella Domus del Chirurgo fra i mosaici di Eutiches. E “Fulgor per una notte”, apertura straordinaria del cinema felliniano dalle 23. Ingresso libero. Per i più piccoli, appuntamento All’Ice Village di piazzale Boscovich dalle ore 21 animazione, giochi, musica, buffet e spettacolo con Casadei Danze. Prenotazione richiesta: 339 5972591.

RICCIONE festeggia il Capodanno in piazzale Ceccarini che ospita dalle 22 il concerto dei Settesotto e Dear Jack. A seguire, fuochi d’artificio, animazione e djset di Radio Bruno. Ingresso libero.

Anche a CATTOLICA è in arrivo una grande festa di Capodanno con un party che animerà tutto il centro storico. Si comincia dalle ore 18 con l’ultimo aperitivo dell’anno, dj set ai “4 Bar” presso Via Fiume e Via Curiel. La festa entra nel vivo alle ore 21 presso Piazzale Roosevelt con “Benvenuto 2017 – Capodanno del Lamparino”, party con musica, dagli anni 70 ad oggi, con le migliori canzoni italiane e straniere. Alle ore 22.30 la festa continua con il concerto della Dino Gnassi Corporation Band, seguita dal dj set con Duba e Gale “Rock a 360°”.

La festa entra nel vivo anche a PENNABILLI. Appuntamento In piazza Vittorio Emanuele II, dalle 23.45 con il “Capodanno in piazza”: giochi pirotecnici, musica e balli.

A SAN LEO si anima la festa in piazza Dante dalle 22.30. In programma, musica con dj Nik e alle 24 spettacolo pirotecnico dalla Fortezza con brindisi. Ingresso libero.

A SANTARCANGELO torna “Il capodanno in un km quadrato”. Appuntamento in piazza Ganganelli, dalle 22 con il concerto di Sergio Casabianca e le sue Gocce. Brindisi e dj set a cura di Velvet Club con “Retropolis” anni 80/90 e 2000 e “Full of rock” fino a notte inoltrata. In più, dj set dalle 24 con “PalaBradipop” al palazzetto dello sport e “IamArena” all’arena del Supercinema. Ingresso libero. Info: info@velvet.it.

Il Palacongressi di BELLARIA IGEA MARINA ospita una festa di capodanno dedicata a tutta la famiglia. Si comincia alle 20.30 con l’animazione dei personaggi dell’Era Glaciale per i bambini. Alle 22.4, lo show di Raul Cremona che accompagnerà il pubblico fino al 2017. E a seguire, la musica con Fabrizio Fontana e la sua band.

In piazza Sant’Agata a SAN MARINO dalle 22 c’è la “Festa di fine anno” con dj set di Chicco Giuliani e Lory G. in collaborazione con Radio San Marino. A seguire, degustazioni, spettacolo di suoni, luci e fuochi con Lux Arcana e dj set di Lory G. Alla Star’s House cenone di capodanno. Ingresso libero.

In piazza del Popolo a CESENA torna “Impazza la piazza”, un capodanno ricco di eventi a base di musica, balli, dolci e bevande calde per tutti. Ad accompagnare la festa ci sarà la musica della Grande Orchestra della Romagna con Luca Bergamini e Moreno il Biondo. Per le famiglie è previsto un cenone con giochi e attività per i bambini presso la Rocca malatestiana (prenotazioni: 0547 22409) mentre il cinema San Biagio propone le proiezioni di film a tema Capodanno dalle 23 fino a notte fonda.

A CESENATICO sabato 31, torna il classico appuntamento di fine anno con la Compagnia Magia d’Operetta al Comunale dalle 21. Info: 0547 79274. Sul palco allestito in piazza Ciceruacchio, a partire dalle ore 23, la band “Sensi di Colpa” presenterà il video-show “Videokiller 4D”. La festa proseguirà poi con il dj set di Claudio Cavallaro. E l’1 gennaio alle ore 16 sul Porto Canale, si esibiranno i “Musicanti di San Crispino”.

Il 31 SAN MAURO MARE propone in piazza Battisti lo Snow Party, speciale festa per attendere insieme l’arrivo del 2017. La serata sarà arricchita da vin brulè, gonfiabili e mercatini di Natale. Mentre il primo gennaio, a GATTEO MARE, appuntamento in piazza Vesi alle ore 15 con il concerto dei Cantautori Clandestini e Moreno il Biondo con la sua orchestra.

A FORLÌ piazza Saffi ospiterà le esibizioni di Bomba Titinka e il duo dj M+A per una serata di musica elettronica e dj set. A CASTROCARO TERME si festeggia in piazza Mazzini dalle ore 20 con degustazioni gastronomiche. Si continua alle 21 con lo show comico di Sgabanaza. A seguire, alle 22 musica e balli e a mezzanotte brindisi al nuovo anno ed estrazione della lotteria. Il Palazzetto dello pport di FORLIMPOPOLI , sabato 31, una grande festa di capodanno. Verrà adibita per l’occasione la zona ristorazione, dove poter cenare con un menù per i palati più esigenti. Nello stesso spazio ci sarà un area dedicata ai più piccoli. Dalle 21.30 prenderà il via lo spettacolo comico di Enrico Zambianchi. E a seguire la musica live dei Joe Dibrutto. Dall’1 in poi si continua con il dj set di Gian Maria Montanari. Gran finale alle 4 di mattina, con la colazione e bomboloni per tutti.

RAVENNA si anima con l’evento “Il Cielo di Ravenna”, in programma il 31 dicembre e il primo gennaio, che avrà come sfondo il Palazzetto Veneziano. In piazza del Popolo ci sarà il Capodanno del Popolo con Radio Bruno. Lo staff dell’emittente animerà la piazza con la musica dalle 22. Durante la serata ci saranno diversi collegamenti in diretta per raccontare la festa. Info: 199 199558.

Sabato 31 a FAENZA sotto la Torre dell’Orologio torna il tradizionale brindisi di mezzanotte assieme alle Onde Radio. Dalle ore 23.30 si aspetterà la mezzanotte con la band degli Onde Radio e il loro repertorio da ballo ed acustico. Brindisi di Mezzanotte con spumante e panettone gratuiti per tutti. Info : Casa della Musica - 0546 646012 - 338 4691819.

A LUGO sabato 31 dicembre appuntamento in piazza Baracca a partire dalle 22.30 per la tradizionale festa di San Silvestro. Sarà una serata per festeggiare l’arrivo del nuovo anno con il concerto dei Nowhere Boys, tributo ai Beatles, e con l’incantevole spettacolo pirotecnico a tempo di musica allo scoccare della mezzanotte.

CERVIA festeggia anche quest’anno il Capodanno con un doppio appuntamento. La festa si terrà la sera del 31 ai Magazzini del sale, con il classico cenone e l’incendio del Magazzino, show pirotecnico alla mezzanotte.

Ad animare la serata del 31 di MILANO MARITTIMA, sarà MiMa on Ice, il villaggio natalizio della Rotonda 1° Maggio, dove si terrà il Capodanno dei Bambini, con animazione, spettacolo e divertimenti per i più piccoli. La festa continua anche il primo gennaio con la Parata del Fuoco, speciale show per dare il benvenuto al 2017.

A BOLOGNA si festeggia il Capodanno in piazza Maggiore. Il Rogo del Vecchione sarà al centro dello spettacolo, con dj set a cura del duo Nas1 e Rou, e manciate di musica. Per chi vuole festeggiare a Teatro, Il Teatro Duse di Bologna ha in serbo, uno show speciale: The Chinese Acrobatic Circus of Henan, proposto dalla compagnia The China Acrobatic Troupe. Il celebre gruppo circense proporrà uno spettacolo. di acrobazie, contorsionismo e prove circensi al limite dell’impossibile. All’Europa Auditorium si festeggia sabato 31 con Virginia Raffaele e il suo show dal titolo Performance, dove proporrà le sue imitazioni più famose. Info: 051/372540. Il teatro Arena del Sole proporrà, sabato 31, uno show davvero unico: Il n’est pas encore minuit della compagnia XY, un coinvolgente show acrobatico. Info: 051.2910910. “Genesi Festival”, invece, è l’inedito evento di Capodanno, che si terrà a Bologna Fiere sabato 31. Un appuntamento a base di musica elettronica, in compagnia di tanti dj internazionali con animazione e dj set.