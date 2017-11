Lavaggio self-service per cani: «Una spa aperta notte e giorno»

RICCIONE. Lavaggi self-service per auto e lavanderie a gettoni. Ma ora arriva la possibilità di lavare da sé in una struttura attrezzata anche il proprio cane. In viale Emilia 62 apre il primo wash dog: «Praticamente è come una spa per cani aperta tutti i giorni 24 ore su 24», dicono i titolari Samanta e Stefano. Salvo imprevisti burocratici il centro aprirà sabato. «Tutti hanno la necessità di lavare il cane e quando abbiamo proposto l’idea ad amici e conoscenti le risposte positive sono state molto elevate - proseguono i titolari - farlo in casa presenta grandi limiti soprattutto per quanto riguarda l’igiene, lo sporco, i locali da disinfettare, e per i peli che il cane rilascia. Ci sono esperienze di chi lavava cani nel bagno e gli si è intasato lo scarico per cui ha chiamato lo spurgo. Noi disponiamo di attrezzature e prodotti professionali che a casa non ci sono, e impianti che aspirano i peli dopo il bagno, che altrimenti continuerebbero a volare via per giorni».

Il wash dog dispone di due postazioni di lavaggio self-service a cui si accede con una tessera che apre la porta automatica. Uno dei punti di forza sono i costi. «Praticamente meno della metà di quello che si spenderebbe da un toelettatore - dicono Samanta e Stefano - inoltre non ci sono vincoli di orario e ognuno ci può venire quando ha tempo, senza appuntamento. La spesa è a consumo di acqua e shampoo, non a tempo, come nel caso dei lavaggi per le auto per fare un esempio, in cui bisogna correre e andare velocissimi per non fare scadere il gettone. Qui il padrone può accompagnare il cane, lavarlo con calma, tranquillizzarlo quando serve, coccolarlo e pettinarlo con tutto l’amore che vuole». Un altro servizio del wash dog è la lavatrice e asciugatrice per tappeti e indumenti. «Offriamo così un servizio completo - concludono Samanta e Stefano -. Un altro servizio che proporremo a breve sarà la macchina per ossigeno terapia, che serve a igienizzare a secco cani e gatti, ma ha inoltre per loro un effetto curativo».