Si sfila la sella: uomo di 40 anni cade da cavallo

SALUDECIO. Una rovinosa caduta di sella ha rischiato di trasformare una tranquilla passeggiata a cavallo della domenica in una tragedia. L’incidente si è verificato ieri pomeriggio verso le 16.30 in via Licce una strada in gran parte sterrata, in mezzo a un boschetto, che si trova nel territorio di Saludecio.

Un uomo di 40 anni di Rimini stava percorrendo la strada in groppa al suo cavallo, che pare non venisse da alcun maneggio della zona, quando all’improvviso è finito a terra ed è stato colpito dall’animale.

A causare la caduta pare che sia stato il sottopancia della sella che si è slacciato all’improvviso durante il percorso. Così l’uomo è rotolato a terra ed è stato urtato dallo zoccolo del cavallo. L’animale non è riuscito a frenare immediatamente la propria corsa. Nella caduta il cavaliere ha riportato un colpo al torace. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi tanto che è stato chiesto l’intervento dell’eliambulanza. I soccorsi sono giunti rapidamente in Alta Valconca: il 40enne è stato caricato nella zona di Mondaino. Non ha però mai perso conoscenza, tanto che durante il volo l’elisoccorso ha deciso di cambiare rotta e dirigersi sull’ospedale di Rimini. Qui il cavaliere è stato sottoposto a una Tac che ha escluso ripercussioni interne e alla testa. Le condizioni sono gravi, ma l’uomo non ha riportato lesioni importanti e non è in pericolo di vita.