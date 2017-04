La prima festa è un successo

GAMBETTOLA. Festa riuscita alla prima uscita dei “Corsi mascherati di Primavera”. Il tempo ha tenuto e il carnevale di Gambettola colora e vivacizza il Lunedì di Pasqua. Speakers della manifestazione il gambettolese Luigi Battaglia, oltre a Valentino Berti di Radio Gamma e Fausto Peppi di Radio Bruno. Hanno sfilato oltre mille figuranti, il Corpo bandistico “Città di Gambettola”, inframezzato da uno spettacolo con piume sgargianti in piazza Pertini, con le evoluzioni di 5 belle brasiliane e 2 machi color cioccolata. Poi al secondo giro dai carri è arrivato il tradizionale “getto” di palloni, caramelle.

In sfilata sono stati ammirati 11 carri allegorici in gara: 4 per il trofeo di prima categoria e 7 per quello di seconda categoria. I carri che si contenderanno il premio della 1ª categoria sono: “Oceania” dell'associazione Amici della Scuola, “I Super Wings” de “I Ragazzi di Sala”, “Angry Birds” dei “Giovani Tonici”, “Alla ricerca di Dory” dell Asd Malatesta. Vista la qualità dei carri visti ieri sfilare c'è da aspettarsi alla bella lotta per il titolo.

I carri che concorrono per la 2ª categoria sono invece: “Lo Hobbit” Scuola di ballo Salsa Passion, “Carnevale a me gli occhi” I Sbandè dla Cosna, “L’altra faccia degli eroi” I Presto che è Tardi, “Mario: mi intendi?” Le Contrade di Santarcangelo, “McDonald Trump” Ugo Boys, “La carica dei 101” la scuola dell’infanzia Stella Moretti di Sant’Angelo di Gatteo e da Bagnacavallo “Cocacola carneval festival”.

«I presenti al carnevale, tra figuranti, residenti nel circuito e visitatori, paganti e non, sono stati circa 10 mila – afferma Davide Ricci, presidente della “Gambettola eventi” – la gente si è divertita e come prima uscita siamo contenti. E' andato bene anche il prologo della 1ª corsa in maschera “Run for Easter – carnival edition” con oltre una cinquantina di partecipanti. Oggi (ieri per chi legge, ndr) tra il pubblico abbiamo avuto la gradita presenza anche dei sindaci di Cesena, Cesenatico e Longiano. Poi abbiamo premiato sul palco con una ceramica artistica il vicesindaco di Sant’Angelo in Pontano (Macerata) presente con adulti e bambini terremotati. Una ceramica anche per la rappresentativa da Viareggio».

Per la sicurezza è stata posta attenzione anche alla sicurezza con tre blocchi di cemento da venti quintali l'uno per ognuno dei cinque accessi alla città.

Ora al via gli eventi collaterali, con giovedì, alle 19, “Carnival Tuning”, raduno di auto, ape car e truck tuning a cura del Tuning Club Cesenatico, in piazza Pertini con ingresso gratuito. Venerdì largo a Idea music (alle 20) con deejay Alessandro Cerqua e alle ore 21 spettacolo del Cesena Danze, per una serata in collaborazione con Idea Coop.

Sabato alle 16 ottava edizione rassegna corale di voci bianche alla chiesa parrocchiale di Gambettola, e alla sera Carioca dance ballet, spettacolo brasiliano. Domenica sarà ancora sfilata.