Trattore si ribalta, imprenditore perde la vita

VOLTANA. Alla guida del trattore con frangizolle nel proprio vigneto stava uscendo da un filare e aveva effettuato la manovra per entrare in quello a fianco quando, a causa di un dislivello del terreno secondo le prime ricostruzioni, il mezzo agricolo si è ribaltato, schiacciandolo. Un incidente che non ha lasciato scampo a Marco Bacchilega, che a Voltana tutti conoscevano come “Brio”; l’imprenditore – che tra un mese avrebbe compiuto 59 anni – è infatti deceduto sul colpo. Vano purtroppo ogni soccorso da parte del personale del 118, intervenuto insieme ai vigili del fuoco in seguito all’allarme lanciato da un passante che, nel transitare in via Fiumazzo, ha scorto il trattore a ruote all’aria in un campo. Il tragico incidente è avvenuto nella mattinata di ieri in via Piantavecchia, in un terreno agricolo a meno di un chilometro dall’abitazione del titolare dell’azienda Btv truck, srl che opera nel settore della vendita e dell’acquisto di veicoli industriali e commerciali che occupa una ventina di persone. Sull’esatta dinamica dell’accaduto sono in corso accertamenti da parte della Polizia municipale della Bassa Romagna. Bacchilega lascia la moglie Claudia e due figli Cristian ed Enrico; poco più di un anno fa aveva perso il terzo figlio, Andrea.