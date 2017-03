Studenti si sentono male, scuola evacuata

RICCIONE. Tredici alunni della scuola media Geo Cenci di Riccione sono stati ricoverati per accertamenti in ospedale a Rimini dopo aver manifestato una forma molto evidente di irritazione cutanea per cause ancora inspiegabili. La scuola è stata evacuata, decine di genitori sono andati a riprendere i figli. Sul posto la squadre dei vigili del fuoco con il nucleo specializzato carabinieri, tecnici di Arpa e Ausl e il personale del 118.