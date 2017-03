Fuori strada con l'auto morti mamma e neonato

LUGO. Tragedia ieri sera a Lugo in via De Brozzi. Un bimbo di appena cinque mesi e la mamma di 25 anni sono morti in seguito a una drammatica uscita di strada a bordo dell’auto sulla quale viaggiavano, stando alle prime ricostruzioni, assieme al padre, anche lui di 24 anni, che è rimasto ferito ed è ricoverato all’ospedale Umberto I di Lugo. L’incidente è avvenuto alle 22. Ancora da capire la dinamica esatta. L’auto, una Fiat Multipla, viaggiava in direzione di Lugo quando in via De Brozzi si è imbarcata all’altezza della rotonda. Probabilmente si è ribaltata fermandosi un centinaio di metri dopo. Il piccolo è stato sbalzato ed è morto sul colpo. La madre, di nazionalità rumena, è stata trasportata d’urgenza in ospedale dove è deceduta poco dopo. A ricostruire la dinamica esatta sarà la polizia municipale che ha eseguito i rilievi.