Fuori pericolo il bimbo "impiccato" con la sciarpa

SAVIGNANO SUL RUBICONE. La bella notizia è arrivata nel pomeriggio. Il bimbo di tre anni che ieri era rimasto impiccato con la sciarpa sullo scivolo del parco giochi è fuori pericolo. I medici lo hanno trasferito dal Reparto di Rianimazione Pediatrica alla Pediatria. L'incidente si era verificato attorno alle 11 nel parco della scuola materna Vittorio Emanuele II in via don Minzoni, a Savignano. Il piccolo aveva al collo una sciarpa ed era rimasto impigliato con una parte della stessa. Uno “strattone” che ha dato modo subito di capire anche ai suoi amichetti che l’infortunio non era di quelli da sottovalutare. In un lampo gli si sono avventati addosso anche gli operatori della scuola e le insegnanti e sono stati chiamati i soccorsi. Proprio la tempestività dei soccorsi è stata decisiva. Adesso resta sotto osservazione