Spaccio e tentata rapina, arrestato 17enne

CERVIA. Tentata rapina, estorsione, cessione di droga e furto con strappo. Sono questi i reati che ieri mattina all’alba hanno portato all’arresto di un 17enne all’interno di una discoteca di Cervia. Il ragazzo, residente a Cesenatico, si trova ora nel carcere minorile del Pratello a Bologna.

Tutto sarebbe cominciato verso le 5 di ieri mattina, quando un 24enne di Cesena si avvicina a lui con l’intenzione di comprare un grammo di hashish dentro il locale. Il minorenne tira fuori il “fumo” e prende i soldi. Sembra finita lì, ma a un certo punto il 17enne pretende altri dieci euro. L’acquirente prova a opporsi, ma poi accetta di dargli quei soldi “extra”. Il minore, forse percependo una sorta di soggezione o forse pensando che avesse ancora altri soldi, alza ulteriormente la posta e gli strappa dalle mani il suo smartphone. «Se lo rivuoi - dice - devi darmi altro denaro». A spalleggiarlo c’è un suo amico che, per essere ancor più convincente, lo prende a schiaffi. Il 24enne cesenate riesce però a sottrarsi ai due e si allontana. Poco dopo allerta la security della discoteca e gli racconta quanto successo. Gli uomini in servizio gestiscono la situazione con lucidità: mentre uno chiama il 112, l’altro con discrezione continua a seguire il minore. Pochi minuti dopo sul posto arrivano i carabinieri, ai quali viene indicato il presunto estorsore. Il 17enne ha in tasca ancora il cellulare appena strappato dalle mani del suo “cliente”, anche lui segnalato in prefettura come assuntore di droga.