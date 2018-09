Trivelle, il Pd: "A Cesenatico Eni non paga Imu per 3,8 milioni di euro"

CESENATICO. Mentre a Termoli, in Abruzzo, e a Vasto, in Molise, l'Eni paga l'imu per le piattaforme in mare, a Cesenatico questo non accade e il Comune romagnolo, solo nel 2014 e 2015, ha perso introiti per circa 3,8 milioni. Questo perché la commissione tributaria provinciale di Forlì ha accolto il ricorso dell'Eni avverso al pagamento del tributo. E' quanto fanno notare i deputati Pd Marco di Maio, Silvia Fregolent e Gian Mario Fragomeli in un'interrogazione al ministero dell'Economia nella quale si chiede di intervenire per sanare "l'anomalia" ed evitare "ingiustificate penalizzazioni" come questa agli enti locali.