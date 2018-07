Lupi e cervi da censire, aperte le iscrizioni

BAGNO DI ROMAGNA. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per il tradizionale censimento autunnale “al bramito” del cervo nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, e si rinnovano anche attività di censimento del lupo. Si tratta di uno degli appuntamenti di gestione faunistica partecipata più importanti di Europa, con la foresta della Lama e le valli di Pietrapazza e del Bidente tra le principali “location” dei punti di ascolto e rilevazione.

Centinaia di appassionati, studenti o semplici curiosi, provenienti un po’ da tutta Italia, si daranno appuntamento nel Parco Nazionale nel periodo dal 27 al 29 settembre, accompagnati da personale esperto.

Dei tanti cervi presenti all’interno dell’area protetta poco meno di 400 sono i maschi in età riproduttiva, impegnati in autunno in un antico rituale di lotta e corteggiamento.

È sicuramente un’esperienza suggestiva ed emozionante assistere ad uno dei più curiosi eventi della natura.

E per il quinto anno consecutivo sarà al centro del weekend anche il lupo appenninico, censito attraverso sessioni di wolf-howling al termine delle serate di ascolto dei cervi in amore.

Le giornate sono organizzate da “Dream Italia” in collaborazione, tra gli altri, con gli Uffici territoriali Caccia e Pesca delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, degli Ambiti Territoriali di Caccia di Arezzo e Forlì-Cesena.

«Le giornate dell’importante cervo nobile e del lupo appenninico - commenta il presidente del Parco Luca Santini - ci permettono di far conoscere luoghi di immensa bellezza e condividere l’impellenza e il desiderio della tutela ambientale. Le giornate del censimento sono un’esperienza totalizzante che lascia impronte indelebili».

Il portale web per iscriversi è http://cervo.parcoforestecasentinesi.it.

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere a cervo@parcoforestecasentinesi.it.