Paolo Teverini con due star

BAGNO DI ROMAGNA. La cucina di Paolo Teverini e la musica di Sting insieme, per un “concerto” di gusto e musica in onore di un re dei vini: il Brunello di Montalcino.

Lo chef-sommelier di Bagno di Romagna penserà alla “musica” per il palato, la rock-star inglese alla musica per le orecchie, ed insieme al Brunello di Montalcino questi “tre tenori” proporranno il loro concerto durante questo fine settimana.

A “Benvenuto Brunello di Montalcino 2018”, la manifestazione che si terrà nella località toscana dal 16 al 19 febbraio, durante la quale il Consorzio del Vino Brunello di Montalcino presenterà al mondo le sue cantine e le novità, la ristorazione sarà affidata alla “Paolo Teverini Catering”.

«L’onore di essere presenti come catering ufficiale per un evento del genere - commenta lo chef - è grande. Dopo oltre 10 anni di grandi soddisfazioni con il “Paolo Teverini Catering”, attivo in particolare sul fronte matrimoni ed occasioni speciali, grazie anche alla collaborazione di “Happy Days” per gli allestimenti, questo è sicuramente un traguardo speciale e di grande prestigio. E speciale lo è ancor di più alla luce della notizia diffusa dal Consorzio nei giorni scorsi - aggiunge Paolo Teverini - della partecipazione come ospite, nella giornata di sabato, del cantante Sting, da sempre amante della Toscana e da oltre 10 anni produttore di vino. Si esibirà in un vero e proprio concerto».

Durante la manifestazione “Benvenuto Brunello di Montalcino 2018”, il Consorzio presenterà alla stampa i nuovi vini immessi sul mercato dall’inizio dell’anno e procede alla assegnazione delle stelle per i prodotti dell’ultima vendemmia.

Verranno inoltre consegnati i premi “Leccio d’oro”.

Due giornate saranno dedicate in particolare alla presentazione agli operatori del settore dei nuovi vini in commercio.

Dal prestigioso appuntamento di Montalcino il “Paolo Teverini Catering” riparte orgoglioso di portare la qualità della cucina del ristorante Paolo Teverini anche in occasione di eventi e manifestazioni.