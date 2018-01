La Coop si dà ai viaggi alla galleria Lungosavio

CESENA. Dal settore viaggi arrivano anche da Cesena «segnali positivi e di sostanziale crescita». E così inaugura “Viaggi Coop”, nuova insegna di “Robintur”, che fa parte del gruppo Coop Alleanza 3.0. Questa mattina, alle 10.30, c'è stato il taglio del nastro alla presenza dell’assessore al Turismo del Comune Christian Castorri, con Tina Giglio (direttrice di Rete di “Robintur”), Antonio Vona (direttore macro-area Romagna, Marche ed Abruzzo di Coop Alleanza 3.0) ed Enrica Bagnoli, (vicepresidente del consiglio di zona di Coop Alleanza 3.0).

«Secondo l’ultimo rapporto Coop - sottolinea il presidente di “Robintur” Stefano Dall’Ara - gli italiani sono ottimisti sul nuovo anno, e nelle intenzioni di spesa 2018 rispetto al 2017 tutte le voci figurano al rialzo, soprattutto nei segmenti dedicati a tempo libero e viaggi».

Tina Giglio conferma: «Stiamo registrando un incremento che ben sperare. Il fatto che si torni a viaggiare rappresenta un importante segnale di ripresa. Anche a Cesena registriamo una dinamicità insolita per il periodo di gennaio, di solito più calmo. È ancora presto per programmare l’estate, chi entra in agenzia in questo periodo si sta organizzando per il periodo febbraio-aprile. Cuba, Egitto, Capo Verde e Maldive sono le mete più richieste».

L’agenzia di viaggi “a marchio Coop” prende il posto della “Robintur Veneri Viaggi”, che si trovava al piano rialzato del cortile adiacente al “Lungo Savio”. Su una superficie di quasi 70 metri, “Viaggi Coop” offrirà la consulenza di tre agenti di viaggio. Apertura dalle 9.30 alle 19.30, dal lunedì al sabato. Proporrà viaggi e soggiorni riservati ai soci Coop e un’ampia gamma di servizi e prodotti, comprese vacanze “su misura”, proposte e promozioni esclusive, viaggi di nozze, gestione di liste nozze online, biglietti aerei e marittimi.

Per prenotazioni effettuate fino al 28 febbraio su viaggi in partenza entro il 31 ottobre prossimo, ci saranno buoni sconto a partire da 100 euro su una selezione di destinazioni e prodotti.