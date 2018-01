Rokcin' 1000 torna al Verdi. Festa per preparare la stagione 2018

CESENA. Il primo week end di marzo, sabato al Teatro Verdi di Cesena (via Luigi Sostegni, 13), a partire dalle ore 19 fino a notte fonda, si svolgerà ROCKIN’1000 NIGHT LIVE - Play Hard, Party Harder: la terza reunion ufficiale di Rockin’1000, la Community composta da oltre 1000 musicisti protagonisti della prima e più grande Rock Band al mondo.

L’appuntamento annuale, come da tradizione, è aperto a tutti, sarà l’occasione per parlare delle novità che caratterizzeranno il 2018 e incontrare i protagonisti del progetto che ha fatto conoscere Cesena nel mondo grazie a un video virale che invitava, riuscendo nell’intento, i Foo Fighters in città.