Derubati due bar tabaccheria, il bottino è di ventimila euro

CESENA. Doppio colpo notturno nei bar tabaccheria dei distributori Tamoil sulla E45, nella zona di San Vittore. Entrambi sono stati depredati nella notte tra sabato e domenica, a distanza di pochi minuti uno dall’altro. E il bottino è stato ingente: dovrebbe essere intorno ai ventimila euro, tra tutti e due i locali.

I colpi

Secondo le telecamere presenti, ad agire sarebbero stati in due, con il volto in parte nascosto da berretto, occhiali e sciarpe. In ogni bar tabaccheria sarebbero rimasti una manciata di minuti, più o meno sei o sette, dopo aver forzato le porte di ingresso con un piede di porco. Le indagini dei carabinieri, che ieri mattina hanno fatto un sopralluogo, dovranno anche capire in quale dei due bar hanno agito per primi e quale sia stata la via di fuga. Dalle telecamere non si vedono arrivare i fari di auto e quindi o l’hanno parcheggiata lontana dalla porta o addirittura fuori dalla E45. E visti i tempi ravvicinati tra i due colpi potrebbero avere scavalcato almeno una volta le carreggiate della E45. Comunque, l’impressione è che abbiano iniziato da quello in direzione sud, dove sono entrati in azione intorno alle 2.40 di notte.

Il bottino

Nel bar tabaccheria in direzione Roma il bottino sarebbe intorno ai 7.500 euro, mentre in quello verso Ravenna pare che le scorte fossero più abbondanti e in attesa di fare l’inventario il proprietario ha stimato in almeno 12mila euro l’ammontare del furto subito. I due delinquenti si sono concentrati a portar via le sigarette e i gratta e vinci. In più, nell’esercizio in corsia nord, si sono impossessati anche di un ipad utilizzato nel punto cassa. Il titolare di quest’ultimo bar tabaccheria aveva già subito un furto in passato nell’altro suo esercizio vicino al distributore a Ponte Pietra.