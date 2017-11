Furto in tabaccheria, il terzo in appena due settimane

CESENA. I ladri nelle ultime due settimane stano concentrando “i propri sforzi” in particolar modo sulle tabaccherie. Ultima vittima da segnalare in ordine temporale il piccolo tabacchi che si trova attaccato alla gelateria “Voglia di Gelato”, lungo la via Emilia all’intersezione con la via Lazio ed a non molta distanza da quella con la rotonda di via Lucania.

La tecnica usata è stata la stessa di due settimane fa in subborgo Federico Comandini (angolo via Mulini) a ridosso del centro storico. Con una rastrelliera porta biciclette portata via vicino al Bar Wilson (in via Martiri della Libertà) avevano sfondato la porta a vetri d’ingesso portando via circa 10 mila euro di valori tra sigarette ed altro. Sulla via Emilia i ladri la rastrelliera porta biciclette l’hanno trovata a due passi dal negozio. Hanno spaccato la vetrata di una delle porte che danno accesso al locale. E si sono impossessati di stecche di sigarette per un valore stimato attorno ai 6.000 euro. È il quarto colpo, qui, negli ultimi due anni; che ha seguito di pochissimo quello messo a segno invece a S. Egidio, alla tabaccheria Tribeka. Dove, sorpresi da un allarme nebbiogeno appena montato dal proprietario, i ladri si sono dovuti “accontentare” di portar via due slot machine.