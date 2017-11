Allarme con nebbia artificiale ma i ladri fuggono con le slot

CESENA. È passato poco più di un mese ed i ladri sono tornati a prendere di mira la tabaccheria Tribeka di via Giordano Bruno, all’interno della zona commerciale di Sant’Egidio.

Si tratta del quinto furto che questo esercizio commerciale subisce in un anno.

Il gestore aveva trovato una nuova forma di protezione che ha funzionato. Così il bottino è stato meno pingue di altre volte: i ladri infatti si sono dovuti “accontentare” di asportare due slot machine: da svuotare poi con calma in qualche punto delle campagne con il favore delle tenebre, per un bottino che deve dunque ancora essere calcolato.

Cortina di fumo

Il nuovo raid è stato compiuto due notti fa. Ciò che non sapevano i “soliti ignoti” è che il negozio ora è protetto da un sistema d’allarme di nuovo tipo. Quando scatta, satura le stanze del negozio di una cortina di fumo che impedisce di vedere ad un palmo dal naso per tanto tempo. Una polvere che quando si dissolve non lascia neppure residui da pulire all’esercente, ma che impedisce ai ladri di raggiungere la maggior parte del negozio.

L’allarme è scattato quando i ladri hanno cercato di raggiungere le sigarette. Hanno dovuto ripiegare, ed a quel punto si sono “accontentati” di caricare sul furgone con cui stavano facendo il furto, due slot che erano molto vicine all’ingresso e quindi non circondate dalla nebbia artificiale.

Le immagini delle telecamere hanno individuato almeno due persone in azione. La polizia indaga per risalire agli autori grazie alle tracce a disposizione.

Il tabacchi era già stato colpito lo scorso 19 settembre. Facendo un danno di circa 10 mila euro tra porte spaccate e materiale portato via.

Dal 1° gennaio a quel momento di fine estate le bande che si muovono nella notte (difficile ipotizzare che si possa trattare sempre degli stessi) avevano visitato altre tre volte il negozio. Aumentando il tempo di azione prima della fuga fino a 4 minuti.