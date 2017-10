Precipita per 40 metri e si schianta su un albero

SARSINA. È precipitato per circa 40 metri in un tratto scosceso di montagna, schiantandosi alla fine contro un albero. È terminata nel peggiore dei modi la raccolta delle castagne per tre persone. Un ottantenne di Bagno di Romagna è finito in ospedale con traumi e ferite, dopo un maxi soccorso scattato nel cuore del pomeriggio di ieri.

Mancavano una manciata di minuti alle 16 quando è avvenuto l’incidente in un castagneto che si trova nel Podere Gambuccio, sulle pendici di Pieve di Rivoschio.

Mario Torricelli, bagnese di 80 anni, per cause accidentali all’improvviso scivolato mentre camminava a “caccia” di castagne in un tratto molto ripido del castagneto. L’uomo, è rotolato senza controllo né possibilità di arrestare i traumi da impatto col terreno, per circa una quarantina di metri sotto gli occhi atterriti delle due persone che erano con lui. Poi si è schiantato contro il primo ostacolo che si posto sula sua traiettoria: ovvero il grosso tronco di un castagno.

Dell’accaduto è stato subito avvertito il 118 ed i soccorsi sono partiti in maniera massiccia. Sul posto sono riuscite ad arrivare (a piedi) le squadre del 118 con auto medicalizzata e personale dell’ambulanza. Accompagnati attraverso un percorso impervio. Mobilitati anche i carabinieri, i vigili del fuoco ed il Soccorso Alpino. Ma la posizione in cui si trovava l’uomo era così sperduta che non tutti sono riusciti a giungere sul luogo dell’infortunio.

L’ambulanza ha poi trasportato il ferito fino all’elimedica. Che nel frattempo era riuscita a trovare uno spazio di atterraggio a poca distanza. Di qui il trasferimento al Bufalini dove ora Mario Torricelli, dopo gli esami svolti in pronto soccorso e per i traumi subiti, è ricoverato sotto osservazione nel reparto di Medicina d’urgenza. La sua prognosi non è riservata: ma vista anche la sua età non più verde viene comunque tenuto sotto costante monitoraggio dagli specialisti del Bufalini.