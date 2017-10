Spaccio agli studenti, arrestato con mezzo chilo di marijuana

CESENA. Il target di riferimento sono gli studenti. Un 25enne è stato arrestato lo scorso fine settimana per detenzione ai fini di spaccio: trovato in possesso complessivamente di mezzo chilo di marijuana. Ufficialmente abita ad Alfonsine, ma aveva scelto come base per muoversi in zona Cesena un hotel di Bertinoro. Da li partiva, sia di giorno che di sera, almeno stando alla ricostruzione fatta per la Procura dagli investigatori di polizia (pm Laura Brunelli), per cercare clientela nella zona scolastica della stazione.

Il 25enne è stato arrestato nelle primissime ore di sabato. Una voltante del Commissariato lo aveva visto aggirarsi in zona stazione attorno alle 2.30. L’uomo, credendo di non insospettire i poliziotti, alla vista della pattuglia si è avvicinato alla stessa, Come un normale “passante”. Gli agenti hanno comunque voluto approfondire la sua identità ed hanno trovato, in un cespuglio dell’area da cui proveniva, 11 grammi di marijuana buttati a terra dentro ad un pacco di sigarette. Tramite la banca dati a disposizione i poliziotti sono riusciti anche a identificate l’alloggio nell’albergo bertinorese. Dove erano custoditi (in un cesto per la biancheria sporca) mezzo chilo della stessa droga oltre a 700 euro in contanti e un bilancino di previsione. Il suo arresto è stato convalidato ieri mattina. L’uomo, aspettando il processo per direttissima, è libero con obbligo di firma.