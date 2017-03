Giro d'Italia: cercansi volontari

SAN PIERO IN BAGNO. Volontari cercansi per Giro e manifestazioni sportive. Si sta avvicinando il 17 maggio, con l’arrivo della tappa del Giro d’Italia, e si comincia a stringere sulle necessità logistiche e organizzative, oltre che sulle iniziative ed eventi collegati. Occorreranno almeno un centinaio di volontari per dare man forte alle forze dell’ordine. E numerosi volontari sono richiesti anche per il Trail delle Foreste Sacre, quest’anno con prova valida per il campionato mondiale, in programma sabato 10 giugno con partenza e arrivo a Badia Prataglia, ma con tanti chilometri nel territorio di Bagno di Romagna. E il fine settimana successivo, il 17 giugno, ci sarà la Gran Fondo del Capitano. Si annunciano settimane di grandi appuntamenti e anche di grande impegno.

L’amministrazione comunale ha programmato 2 incontri «per condividere con le comunità locali gli aspetti organizzativi e logistici connessi all’evento del 17 maggio e le iniziative in programma». Tutti i cittadini sono dunque convocati per giovedì 6 aprile, alle 20,30 al Teatro Garibaldi in S.Piero, e per lunedì 10 aprile, alle 20,30 al Palazzo del Capitano a Bagno di Romagna. «Questi incontri – scrive il sindaco Marco Baccini – saranno anche l’occasione per illustrare come il nostro Comune si “vestirà” per accogliere l’evento del 17 maggio. Saranno anche presenti i tecnici incaricati dell’organizzazione, insieme ai quali verrà illustrato il coinvolgimento dei volontari e le modifiche alla viabilità per consentire il passaggio degli atleti e per pianificare le attività commerciali e dei servizi. Gli incontri saranno anche l’occasione per iniziare a raccogliere le disponibilità di chi vorrà partecipare come volontario. I volontari saranno coperti da una specifica assicurazione e dotati di divisa. A loro verrà riservato uno specifico incontro il 20 aprile».

Intanto si registrano numerose richieste di utilizzo del logo di tappa da parte di attività e iniziative della comunità bagnese.