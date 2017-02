Venerdì l'addio al dj Magnus in forma laica al cimitero

CESENA. Si svolgerà venerdì mattina il funerale di Gianluca “Magnus” Magnani, amatissimo deejay morto domenica scorsa a causa di un infarto che non gli ha lasciaro scampo mentre faceva jogging in vicolo Cerchia. Il ritrovo, in forma laica, avverrà nel vecchio cimitero monumentale a Ponte Abbadesse, con partenza alle ore 10 dalla camera mortuaria del Bufalini. Tutte le persone che vorranno rendere l’ultimo saluto al 49enne che è stato un punto di riferimento per tutti gli amanti della musica, ed in particolare il rock, potranno farlo in questa occasione. Un invito in tal senso è stato diffuso sulla pagina Facebook “Melody box”, dedicata allo spazio che la storica emittente si è ritagliata nell’ambito di Radio Icaro Rubicone, in una sorta di resurrezione a cui Magnus stava portando il proprio contributo con la solita passione e cultura.

Gianluca Magnani, al di là delle tante persone che per anni e anni hanno ascoltato i pezzi che ha proposto in radio e in diversi locali, ha comunque lasciato un grande vuoto tra chi gli voleva bene. In particolare, lascia una figlia di 14 anni, oltre a familiari, parenti ed una marea di amici, che in queste ore stanno esternando massicciamente sui social il loro dolore.