Sorpresa in pista, arriva Valentino Rossi

SAN MAURO MARE. Alle mini moto le prove di Valentino Rossi e soci. Due pomeriggi fa, dalle 13 alle 18, Valentino Rossi e i ragazzi della "VR46 Riders Academy" sono andati ad allenarsi a San Mauro Mare. Un'abitudine che il campione aveva fin da bambino, ma da dove mancava dal 2011. La pista di minimoto era chiusa, ma quando c'è stata la telefonata da Tavullia ha subito riaperto. Il primo gran premio del Motomondiale sarà il 26 marzo in Qatar, ma l'allenamento per il 9 volte campione del mondo è in pieno. Il modo migliore per riprendere assoluta padronanza del mezzo è la pista. Così va bene anche un kartdromo o una pista di minimoto come quella di San Mauro Mare, perchè l'importante è macinare chilometri.

La pista è gestita dai fratelli Zocchi, Denis di 42 anni e Stefano di 37 anni, residenti a Savignano e titolari entusiasti, che in gioventù a loro volta sono stati corridori di minimoto. «La pista venne aperta nel 1989 da nostro padre Giuliano - racconta Denis - Valentino Rossi è sempre venuto, fin da piccolo. Anche martedì pomeriggio, quando ha organizzato con la "VR46 Riders Academy" un lungo allenamento sul nostro tracciato di minimoto. Con le moto dell'accademia sono scesi in pista alcuni dei piloti che saranno impegnati nel campionato Moto3 (Marco Bezzecchi, Nicolò Bulega e Andrea Migno) e Moto 2 (Franco Morbidelli e Stefano Manzi)».

L'allenamento ha visto in pista anche Valentino Rossi. «E' sempre un piacere quando Valentino torna nel nostro impianto - conclude Zocchi - Quando è uscito, qualcuno si è accorto della sua presenza e lui è stato disponibile a firmare autografi e a fare foto. E speriamo che adesso non aspetti tanti altri anni per tornare. Di certo non sapevano che eravamo chiusi, ma questo è stato l'ultimo dei problemi. Ogni weekend poi ospitiamo scuola e stages di mini moto ».