Cesena, rischia di saltare l'arrivo di George Puscas

CESENA. Potrebbe saltare l’arrivo di George Puscas al Cesena. L’attaccante romeno di proprietà dell’Inter è infatti stato bloccato dal Benevento, che non riesce a trovare un sostituto. La società campana, dopo aver incassato il no di Budimir, non ha trovato l’accordo neppure con il Bari per Maniero e ha deciso di non liberare (per ora?) l’attaccante. Il Cesena, a sua volta, ha congelato la trattativa per la cessione di Rodriguez al Latina. In stand-by anche le posizioni di Falasco, non convocato da Camplone per la sfida di Coppa Italia con la Roma, e D’Urso, due giocatori che avrebbero dovuto completare l’operazione tra Cesena e Latina.