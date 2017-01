Blitz sulla via Emilia: arrestato un uomo

CESENA. Quasi un chilo e mezzo di cocaina ancora potenzialmente da tagliare. Per poter essere immessa sul mercato con un contro valore da calcolare. A seconda di quanto ancora poteva essere tagliata. E’ quanto hanno trovato carabinieri in un blitz eseguito ieri nel quale sono stati sequestrati anche 4.000 euro in contanti. Arrestato un 55enne cesenate, che vive in una abitazione popolare lungo l’asse della via Emilia. Detenzione ai fini di spaccio di ingente quantitativo è l’accusa per la quale stamattina l’uomo si è presentato davanti al gip Luisa Del Bianco. In aula, dove l’accusa era sostenuta dal pm Federica Messina, l'uomo ha visto convalidate le manette. Ora si trova in carcere a Forlì in attesa di giudizio.