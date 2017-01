Stupro nel parco, arrestato nel modenese

SAVIGNANO SUL RUBICONE. I carabinieri lo avevano già denunciato nel mese di novembre per violenza sessuale. Dopo che la 33enne violentata lo aveva riconosciuto fotograficamente. Adesso per lui, J.F. 24 anni, sono scattate le manette. I militari lo hanno rintracciato a Sassuolo dove ritengono avesse ripiegato per sfuggire alla giustizia. Le manette, richieste dal pm Laura Brunelli e firmate dal gip Luisa Del Bianco, sono scattate con accuse che spiegano come abbia seguito la donna uscita da un bar. E l'abbia trascinata nel parco Rio Salto per abusarne sessualmente.