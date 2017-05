Morena Ripa: poche idee alcune ridicole

Domenica sera sono arrivate molte risposte alla domanda: perché alle “primarie” dei grillini contro Delbianco il 9 marzo la votarono soltanto in 16? Su molte questioni sembra non possedere troppe idee. Quando prova a sfoderarne qualcuna suscita più che altro risatine e reazioni d’imbarazzo, come quando propone un velodromo e una pista da motocross. Le sue citazioni riguardano spesso il modello Verona, la città del sindaco Flavio Tosi, leader di “Fare”, movimento in cui è approdata in fretta per potersi comunque candidare a sindaca. Se potesse fare copia e incolla col programma veronese sarebbe quasi a posto. Non riesce ad essere contagiosa neppure quando parla del suo film preferito, “La vita è bella” di Benigni. Magari non era la sua serata...