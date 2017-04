In trecento alla "Corsa dei Saraceni"

BELLARIA IGEA MARINA. Si è svolta con successo, lo scorso weekend, la Corsa dei Saraceni, originale gara podistica non competitiva organizzata da Romagna Wild Race. Oltre trecento i partecipanti che si sono sfidati su un circuito di otto chilometri, tra la spiaggia di Igea Marina e il Parco del Gelso. Allestiti per l'occasione anche un punto ristoro con dj set in viale Ennio, in collaborazione con Verdeblu e Associazione Viv’Igea, oltre che un mini circuito di gara rivolto ai bambini. (Foto Cesari)