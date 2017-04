Sovrappasso di via Roma, altro stop al traffico

RIMINI. Sovrappasso di via Roma: interrotta la circolazione nella notte tra il 20 e il 21 aprile per il collaudo della struttura. Saranno 44 le tonnellate di cemento che, nella notte tra giovedì e venerdì saranno caricate sull’impalcato del nuovo sovrappasso pedonale di via Roma per concludere il collaudo statico della struttura. Dopo quella effettuata dal 5 all’8 aprile durante la fase di montaggio, sarà dunque necessario tornare ad interrompere la circolazione stradale sulla via Roma, nel tratto da viale Tripoli a via Bastioni orientali, durante le operazioni di collaudo tra le ore 20 di giovedì 20 aprile e le ore 6 di venerdì 21. Una scelta dettata dalle esigenze di sicurezza che per essere effettuata nella notte avrà disagi minori sul traffico cittadino. Confermate le soluzioni tecniche sulla viabilità che durante l’intervento effettuato hanno permesso di ridurre i disagi sulla viabilità. Durante l’intervento di collaudo, infatti, tornerà ad essere a doppio senso di marcia via Bastioni orientali. Ciò consentirà ai veicoli circolanti sulla via Roma provenienti da Ravenna di svoltare all’altezza della rotatoria su via Bastioni Orientali in direzione Arco d’Augusto e poi proseguire su Largo Unità d’Italia fino alla nuova rotatoria con via Circonvallazione meridionale e da qui verso Riccione. Più semplice per i veicoli provenienti su via Roma da Riccione che all’altezza della nuova rotatoria con via Tripoli potranno svoltare a destra o a sinistra ovvero, rispettivamente, verso i lungomari o verso la vecchia circonvallazione. Nel frattempo procedono i lavori di completamento del sovrappasso con la posa delle rampe, che avranno un piano di calpestio antiscivolo in legno di larice, e il montaggio dei parapetti, mentre nei prossimi giorni è prevista l’ultimazione della rampa lato monte.