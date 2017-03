Vittime delle mafie, un fiume di persone in corteo

RIMINI. Questa mattina si è celebrata la XXII edizione della Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, organizzata da Libera – Associazioni Nomi e Numeri Contro Le mafie e da Avviso Pubblico. Rimini è stata scelta per la manifestazione più importante della Romagna e dall'adesione si è notato: hanno partecipato centinaia e centinaia di persone. Un corteo è partito da piazzale Fellini per raggiungere piazza Cavour dove sono stati letti i nomi delle vittime innocenti delle mafie.