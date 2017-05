Arca: ecco il nuovo gioiello

CESENA. Questo pomeriggio Arca Spa di Longiano, che gestisce i supermercati delle insegne A&O e Famila e i cash&carry dell’insegna C+C, in Romagna e nelle Marche, ha inaugurato il suo nuovo grande Centro Distribuzione a Pievesestina in piazza Caduti del Lavoro. Qui 100 dipendenti lavoreranno all'interno dei 30.000 metri quadri di stabilimento. Con l'occasione anche i 70 dipendenti degli uffici hanno visto il loro collocamento in una nuova struttura poco distante, attrezzata per tutte le esigenze attuali.

Il taglio del nastro arriva assieme alla festa per i 45 anni di attività: da quando nel 1972 l’attuale presidente Giovanni Baldacci e gli altri colleghi distributori decisero di costituire l’azienda.

La struttura realizzata su un lotto di 50.000 mq occupa una superficie di 30.000 mq di cui 23.000 destinati ai prodotti secchi, 4.000 ai freschi e i rimanenti ai servizi. Sono oltre 13.000 le referenze trattate, circa 22 milioni di colli movimentati e 170 collaboratori totali.

Il nuovo centro distributivo di Cesena diventa così il polo logistico di riferimento in grado di rifornire tutti i canali di vendita dell'azienda romagnola.