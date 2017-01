Botte tra condomini: grave uno dei feriti

CESENA. E' stato trasportato al Bufalini in condizioni gravi uno dei due feriti protagonisti di uno scontro fisico feroce in via Piave nel tratto tra la via Emilia e via Gaspare Finali. Ha subito la perforazione di un polmone per pugni ricevuti dall'avversario che brandiva un mazzo di chiavi. Anche il ferito meno grave di primi accertamenti ha riportato fratture. Sul posto alle 21 circa di ieri tre mezzi del 118 e due pattuglie di polizia che ora indagano sull'accaduto. I particolari nell'edizione cartacea di oggi 31 gennaio del Corriere Romagna in edicola